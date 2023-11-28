Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины

Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед двухдневным заседанием глав МИД стран Альянса, пишет УНН.

Мы, конечно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные бои вдоль линии фронта, и мы видели волну атак беспилотников на украинские города, и нам нужно быть готовыми к усилению боев, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города - сказал Столтенберг.

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