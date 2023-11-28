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Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:59  •  13553 просмотра

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Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции в среду Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед двухдневным заседанием глав МИД стран Альянса, пишет УНН.

Мы, конечно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные бои вдоль линии фронта, и мы видели волну атак беспилотников на украинские города, и нам нужно быть готовыми к усилению боев, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города

- сказал Столтенберг.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Генсек НАТО: потрібно бути готовими до посилення боїв і повітряних та ракетних атак на міста України
NATO Secretary General: We must be prepared for intensified fighting and air and missile attacks on Ukrainian cities
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