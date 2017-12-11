Генпрокурор: изменения в УПК не повлияют на расследование катастрофы МН17

"Генеральный прокурор Украины заверил иностранных коллег, что недавние изменения в Уголовное процессуальное законодательство не повлияют на ход расследования производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, целью мероприятия было обсуждение промежуточных результатов расследования авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний, которая произошла 17 июля 2014 года, и координации усилий государств-участников международной совместной следственной группы, направленных на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

"Доведение дела по сбитому самолету рейса МН17 до логического конца - приговора суда для всех виновных лиц - является не только приоритетной задачей для Украины и государств, чьи граждане стали жертвами этого ужасного преступления, а и делом чести для сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к расследованию трагедии", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.