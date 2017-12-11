Генпрокурор: зміни до КПК не вплинуть на розслідування катастрофи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Зміни до процесуального законодавства України не вплинуть на хід розслідування збиття на Донбасі малазійського літака Boeing рейсу МН17 у липні 2014 року. Про це Генпрокурор Юрій Луценко заявив на зустрічі з головою Національної прокуратури Нідерландів Фредеріком Вестербеке та головою Центрального департаменту розслідування злочинів Національної поліції Вільбертом Пауліссеном, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
“Генеральний прокурор України запевнив іноземних колег, що нещодавні зміни до Кримінального процесуального законодавства не вплинуть на хід розслідування провадження”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, метою заходу було обговорення проміжних результатів розслідування авіакатастрофи пасажирського літака рейсу МН17 малайзійських авіаліній, яка відбулася 17 липня 2014 року, та координації зусиль держав-учасниць міжнародної спільної слідчої групи, спрямованих на притягнення до кримінальної відповідальності винуватих осіб.
“Доведення справи щодо збиття літака рейсу МН17 до логічного кінця — вироку суду для всіх винних осіб — є не тільки пріоритетним завданням для України та держав, чиї громадяни стали жертвами цього жахливого злочину, а і справою честі для працівників правоохоронних органів, залучених до розслідування трагедії”, — сказав Ю.Луценко.
Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.