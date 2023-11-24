Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  44329 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  100156 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  57962 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  67790 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  135513 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  129484 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  123194 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  136711 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  169142 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166075 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245137 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  22337 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  161900 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170478 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  22492 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Прямой ефир
публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  100156 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  135515 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  134285 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  131118 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  138179 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
genprokuror-vstretilsya-s-gruppoi-druzya-ukraini-obsudili-komponenti-globalnoi-arkhitekturi-otvetstvennosti

Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 16:26  •  3875 просмотра

Read in English

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин принял участие во встрече группы "Друзья Украины" в столице Канады, где стороны обсудили основные компоненты глобальной архитектуры ответственности. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

Наказание россии и каждого отдельного преступника - необходимое условие для восстановления и поддержания мирового порядка, основанного на нормах и правилах. Если действующие международные правовые механизмы будут недостаточными для этого, мы должны быть объединены, проактивны и готовы разрабатывать новые инициативы 

- отметил Андрей Костин.

Детали

Генпрокурор провел содержательную встречу с Послом Королевства Нидерландов в Канаде Инесом Коппулсом, Послом Украины в Канаде Юлией Ковалив и Ирвином Котлером, председателем-основателем Центра по правам человека Раулем Валленбергом. Там были подняты вопросы ответственности рф за все совершенные ею преступления. Андрей Костин отметил, что участие во встрече широкой аудитории дипломатов, экспертов и представителей международных неправительственных организаций является свидетельством глобальной солидарности с Украиной и подытожил: "Такая заинтересованность и поддержка укрепляют мое твердое убеждение в том, что вместе мы сможем остановить россию и восстановить справедливость и мир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заранее планировал голод в Украине: в Гааге могут выдать новый ордер на арест путина

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Генпрокурор зустрівся з групою "Друзі України": обговорили компоненти глобальної архітектури відповідальності
Prosecutor General meets with Friends of Ukraine group to discuss components of global accountability architecture
Новости по теме

Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.

Политика •   •  3875 просмотра
Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ

Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.

Новости Мира •   •  4566 просмотра
В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ

"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь

Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.

Экономика •   •  5190 просмотра
"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь

Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Российские войска обстреляли село Днепровское на Херсонщине, в результате чего погиб 50-летний мужчина и была ранена женщина.

Война •   •  6347 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста

Французский суд приговорил 64-летнего пилота к одному году условно за то, что он случайно убил парашютиста крылом своего самолета во время прыжка. Среди причин - отсутствие инструктажа и нарушение пилотом медицинских ограничений.

Новости Мира •   •  4798 просмотра
Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста

Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения заплатила россии за еще не поставленное оружие, и сейчас продолжаются дискуссии по решению этого вопроса, включая возможное уменьшение долга Армении перед россией.

Политика •   •  6292 просмотра
Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие

Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, предупреждает, что одна страна, которая наложит вето на стремление Украины, будет рассматриваться как безответственность других, на фоне того, как есть опасения относительно блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  6401 просмотра
Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя

Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится.

Политика •   •  6251 просмотра
Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя

iPhone 15 Pro Max в Украине: Новый Уровень Смартфонов

iPhone 15 Pro Max хвалят за сочетание высоких технологий и стильного дизайна, а также за такие инновации, как улучшенная камера и увеличенное время автономной работы.

Новости Бизнеса •   •  3108 просмотра
iPhone 15 Pro Max в Украине: Новый Уровень Смартфонов

На Ровенщине авто въехало в отбойник: пассажирка получила ранения

В результате ДТП на трассе Киев-Чоп вблизи Дубно пострадал пассажир, а полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  5071 просмотра
На Ровенщине авто въехало в отбойник: пассажирка получила ранения