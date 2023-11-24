Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин принял участие во встрече группы "Друзья Украины" в столице Канады, где стороны обсудили основные компоненты глобальной архитектуры ответственности. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.
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Наказание россии и каждого отдельного преступника - необходимое условие для восстановления и поддержания мирового порядка, основанного на нормах и правилах. Если действующие международные правовые механизмы будут недостаточными для этого, мы должны быть объединены, проактивны и готовы разрабатывать новые инициативы
Детали
Генпрокурор провел содержательную встречу с Послом Королевства Нидерландов в Канаде Инесом Коппулсом, Послом Украины в Канаде Юлией Ковалив и Ирвином Котлером, председателем-основателем Центра по правам человека Раулем Валленбергом. Там были подняты вопросы ответственности рф за все совершенные ею преступления. Андрей Костин отметил, что участие во встрече широкой аудитории дипломатов, экспертов и представителей международных неправительственных организаций является свидетельством глобальной солидарности с Украиной и подытожил: "Такая заинтересованность и поддержка укрепляют мое твердое убеждение в том, что вместе мы сможем остановить россию и восстановить справедливость и мир".
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Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.
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