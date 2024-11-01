Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК - Безуглая
Киев • УНН
Главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко уволили по требованию Главкома Сырского. Генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого обвиняли в некомпетентности, уволился из ВСУ через ВВК.
Главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко уволили, а экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль уволился из ВСУ из-за ВВК. Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.
"Генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", - написала Безуглая.
Также она сообщила, что министр обороны Украины Умеров по требованию Главкома Сырского уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко и инициировал переименование Главной инспекции в Генеральную инспекцию, чтобы якобы запустить каскад формального переписывания документов, увольнение несогласных и парализацию работы единого контролирующего органа.
Кроме того, нардеп отметила, что Воронченко прошел ВВК.
"60-летний генерал признан годным и зачислен в распоряжение, то есть „в вакуум", - добавила Безуглая.
Дополнение
Летом майор Богдан Кротевич, начальник штаба бригады "Азов", обвинил высокопоставленного генерала в некомпетентности, обвинив его в "тысячах" потерь среди украинских военных. Кротевич обвинил Содоля в ряде ошибок, начиная с командования обороной Мариуполя в 2022 году.