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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК - Безуглая

Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК - Безуглая

Киев  •  УНН

14:19 • 6067 просмотра

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Главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко уволили по требованию Главкома Сырского. Генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого обвиняли в некомпетентности, уволился из ВСУ через ВВК.

Главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко уволили, а экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль уволился из ВСУ из-за ВВК. Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.

"Генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", - написала Безуглая.

Также она сообщила, что министр обороны Украины Умеров по требованию Главкома Сырского уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко и инициировал переименование Главной инспекции в Генеральную инспекцию, чтобы якобы запустить каскад формального переписывания документов, увольнение несогласных и парализацию работы единого контролирующего органа.

Кроме того, нардеп отметила, что Воронченко прошел ВВК.

 "60-летний генерал признан годным и зачислен в распоряжение, то есть „в вакуум", - добавила Безуглая.

Дополнение

Летом майор Богдан Кротевич, начальник штаба бригады "Азов", обвинил высокопоставленного генерала в некомпетентности, обвинив его в "тысячах" потерь среди украинских военных. Кротевич обвинил Содоля в ряде ошибок, начиная с командования обороной Мариуполя в 2022 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика