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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Где безопасно купить новогоднюю елку: полиция дала советы

Киев  •  УНН

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Патрульная полиция Киевской области советует покупать елки только на официальных ярмарках. Все деревья должны быть чипированы, иметь документы и продаваться на огороженной территории с соответствующей информацией.

Перед новогодними праздниками многие решают украсить свои дома живыми елками, создавая праздничную атмосферу. Однако, ради собственной безопасности, покупать живую елку стоит только на официальных ярмарках, отмечает патрульная полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Покупать живые новогодние деревья стоит лишь на официальных ярмарках, для которых деревья специально выращивают на елочных фермах. 

Все из-за того, что на стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. 

По каким признакам проверить ярмарку, где продаются хвойные деревья?

Все елки, сосны и ели должны быть испорчены или содержать этикетки. Это защитит потребителей от покупки незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве;

Территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;

Локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;

Должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра.

Также, важно, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Новогодняя суета": секреты выбора новогодней елки30 нояб. 2024, 10:47 • 31001 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
kievКиев