ГБР сообщило о подозрении за преступления против нацбезопасности более тысячи человек с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения рф Государственное бюро расследований сообщило о подозрении за преступления против национальной безопасности 1 072 людям. В суд ГБР направило 768 обвинительных актов. По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Как сообщается, всего с начала полномасштабного вторжения ГБР завершило и продолжает расследование 2 тыс. 150 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности Украины.

Среди них:

1 633 уголовных производства - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ),

399 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ),



32 уголовных производства - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.



Сейчас, как сообщается, по результатам проведения досудебных расследований:

1 072 лицам сообщено о подозрении,

534 человека объявлены в розыск,



1 262 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,



768 обвинительных актов направлено в суд.



Справочно

В подследственности ГБР - высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность влиять на ход уголовного производства и избегать наказания, из-за чего общество не доверяет работе правоохранительных органов и судебной системы.

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