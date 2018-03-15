Газ составляет 40% всего украинского импорта - АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Импорт природного газа составляет 40% всего импорта, который осуществляет Украина. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политике первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Мария Нижник, передает корреспондент УНН.
"Импорт природного газа составляет более 40% всего импорта Украины", - сказала она.
Напомним, главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина получает от транзита газа 2,3% ВВП.
Как добавил Ю.Витренко, ВВП Украины можно увеличить на 6%, если нарастить добычу углеводородов, а также за счет эффективного использования энергоресурсов.