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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 7503 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30307 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36049 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82133 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83577 просмотра

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10 марта, 09:12 • 102845 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109818 просмотра

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Газ составляет 40% всего украинского импорта - АМКУ

Газ составляет 40% всего украинского импорта - АМКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Импорт природного газа составляет 40% всего импорта, который осуществляет Украина. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политике первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Мария Нижник, передает корреспондент УНН.

"Импорт природного газа составляет более 40% всего импорта Украины", - сказала она.

Напомним, главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина получает от транзита газа 2,3% ВВП.

Как добавил Ю.Витренко, ВВП Украины можно увеличить на 6%, если нарастить добычу углеводородов, а также за счет эффективного использования энергоресурсов.

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