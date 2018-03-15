Газ становить 40% всього українського імпорту - АМКУ

"Імпорт природного газу складає більше 40% всього імпорту України", - сказала вона.

Нагадаємо, головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна отримує від транзиту газу 2,3% ВВП.

Як додав Вітренко, ВВП України можна збільшити на 6%, якщо наростити видобуток вуглеводнів, а також за рахунок ефективного використання енергоресурсів.