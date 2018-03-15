Газ становить 40% всього українського імпорту - АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Імпорт природного газу становить 40% всього імпорту, який здійснює Україна. Про це заявила під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політики перший заступник голови Антимонопольного комітету Марія Ніжнік, передає кореспондент УНН.
"Імпорт природного газу складає більше 40% всього імпорту України", - сказала вона.
Нагадаємо, головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна отримує від транзиту газу 2,3% ВВП.
Як додав Вітренко, ВВП України можна збільшити на 6%, якщо наростити видобуток вуглеводнів, а також за рахунок ефективного використання енергоресурсів.