Хорошие новости из Херсонской области: что происходит в регионе

Детали

"Хорошие новости из Херсонщины", - отметил еще утром нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, однако указав, что не может писать о деталях.

"В Херсонской области «109-й полк» так называемой «днр» и российские десантники отошли от своих позиций, заявили в ОУВ «Каховка». Это также подтвердила "Общественному" руководительница пресс-центра Сил обороны Юга Гуменюк", - сообщило позже "Общественное" в Telegram.

Как отметил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, "есть дни, когда особенно хочется поблагодарить херсонских партизанов. Сегодня один из таких. Продолжение следует".

Так, он сообщил, что "в оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод". "Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются вс рф как места дислокации военной техники и боеприпасов", – добавил Братчук.

Также пикер Одесской ОВА со ссылкой на информацию ОУВ "Каховка" отметил, что "на Херсонщине ВСУ уничтожили практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались лишь пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружений личного состава с территории Крыма".

Дополнение

В Силах обороны Юга информируют, что отработка по мостам через Днепр на юге продолжается, и работа достаточно результативная.