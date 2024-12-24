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Галицкие десантники, которые проходят реабилитацию после ранения, установили самый большой Тризуб из дидухов

Галицкие десантники, которые проходят реабилитацию после ранения, установили самый большой Тризуб из дидухов

Киев  •  УНН

 • 150 просмотра

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Раненые десантники 80-й бригады изготовили самый большой в Украине Тризуб из дидухов под руководством 91-летней мастерицы. Символ установили возле памятника Шевченко в рамках программы реабилитации военных.

Во Львове 23 декабря десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которые проходят реабилитацию после ранения, презентовали самый большой в Украине Тризуб, изготовленный из дидухов, при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". Этот символ украинской государственности и рождественских традиций установили на площади возле памятника Тарасу Шевченко. 

Обучала военных искусству плетения дидухов 91-летняя Пелагия Живко со Львовщины. 

"Основная цель мероприятия -  поддержка военных и ветеранов на пути реабилитации. Вместе с военным дидухи делала Пелагия Живко. Женщина пережила 5 войн, гонения советской власти, депортацию и заключение родных в Сибири. Но несмотря на это Пелагия ежегодно плела дидухи и вносила их в дом на Рождество. И уже второй год подряд передает свои знания и умения следующим поколениям. Потому что культура является важным фактором в этой борьбе, поскольку именно через культуру мы создаем и распространяем важные для нас ценности и смыслы", - рассказывает Елена Живко, ветеран, руководитель ОО "Об'єднання Добровольців".

Дидухи для конструкции трезубца выполнили из пшеницы и ржи. 30 снопов пшеницы собрали на полях предприятия "Захід-Агро МХП" на Львовщине, а 7 снопов ржи привезли с Волыни, где работает еще одно предприятие Западного Хаба "МХП-Баффало"

Директор Западного Хаба МХП Виктор Корягин, отметил: "В рамках программы „МХП Поруч" и благодаря этому мероприятию наша первоочередная задача оказать поддержку военным и ветеранам на пути реабилитации. И речь идет не только о физическом восстановлении, но и ментальном, повышении мотивации к жизни и новым достижениям. Один из действенных методов такой реабилитации - привлечение военных к арт-терапии, в частности плетение дидуха. Этот процесс имеет терапевтический эффект, он успокаивает, снимает стресс и тревогу. И главное - устанавливает связь с украинскими традициями, ведь воины, которые сейчас не могут быть на поле боя, продолжают эту борьбу за нашу идентичность таким прекрасным способом как плетение дидухов. Приглашаю всех украинцев приехать и увидеть этот трезубец созданный руками наших Защитников".

Это мероприятие, которое инициировала ОО "Об'єднання Добровольців", кроме важной культурной составляющей имеет еще дополнительную ценность - поддержку военных во время реабилитации. Именно поэтому Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Львовская Областная Государственная Администрация предоставили ему всестороннюю поддержку. 

"Этот трезубец из дидухов - это не только символ нашей государственности и рождественских традиций, но и пример того, как искусство может стать мощным инструментом реабилитации для наших воинов. Участие в создании этого уникального символа, с использованием пшеницы и ржи собранных на полях нашего стратегического партнера, компании  МХП, является важным этапом ментального восстановления и борьбы за новую жизнь после ранения. Приглашаю всех украинцев увидеть этот трезубец, созданный руками наших Защитников, и почувствовать гордость за их стойкость и талант. Это не просто искусство, а символ нашей несокрушимости", - говорит Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді". 

Напомним, в прошлом году в Национальном музее народной архитектуры и быта был установлен рекорд - Тризуб из дидухов высотой 7,41 метра, который вошел в Национальный реестр рекордов Украины. Нынешний проект обновили, усовершенствовали, сделали более впечатляющим. 

На Рождество и Новый год во Львове происходит немало активностей для жителей и гостей города. Главная цель которых  открыть для себя аутентичные традиции украинцев, окунуться в атмосферу познания собственных корней, осознать наше общее единство, пронесенное через века.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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