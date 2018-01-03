Габриэль едет в Киев поговорить о борьбе с коррупцией

"Он проведет политические переговоры в Украине, в том числе с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами СММ ОБСЕ в Восточной Украине. Предметом переговоров с украинским правительством также станет курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, З.Габриэль будет с визитом в Украине 3-4 января. В частности, во второй день визита у главы МИД ФРГ запланирован визит в Мариуполь.