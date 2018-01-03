Габріель їде до Києва поговорити про боротьбу з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час візиту в Україну збирається поговорити з керівництвом країни про боротьбу з корупцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС ФРН.
"Він проведе політичні переговори в Україні, в тому числі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і членами СММ ОБСЄ у східній Україні. Предметом переговорів з українським урядом також стане курс реформ в Україні, зокрема боротьба з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, З.Габріель буде з візитом в Україні 3-4 січня. Зокрема, у другий день візиту у голови МЗС ФРН заплановано візит до Маріуполя.