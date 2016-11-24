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Г.Зубко назвал основные задачи децентрализации на 2017 год

Киев • УНН

 • 7810 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко назвал главные задачи децентрализации на 20 следующий год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Г.Зубко назвал основные задачи децентрализации на 2017 год

Так, главные задачи децентрализации заключаются в развитии инфраструктуры общин, внедрении стратегического планирования развития объединенных территориальных общин, повышении качества предоставления услуг, а также реформировании сектора ЖКХ.

"Мы видим, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты увеличились. Но нужно сделать так, чтобы это почувствовали и обычные семьи: когда дети пойдут в садик или опорную школу, когда будут обращаться в больницу или в орган местного самоуправления за социальной или административной услугой - когда будут получать качественную услугу", - сказал Г.Зубко.

Украинские Национальные Новости

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