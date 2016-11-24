Г.Зубко назвав основні завдання децентралізації на 2017 рік

Так, головні завдання децентралізації полягають у розбудові інфраструктури громад, запровадженні стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, підвищенні якості надання послуг, а також реформуванні сектору ЖКГ.

“Ми бачимо, що в результаті фінансової децентралізації місцеві бюджети збільшились. Але потрібно зробити так, щоб це відчули й звичайні родини: коли діти підуть в садок або опорну школу, коли звертатимуться в лікарню або в орган місцевої влади за соціальною або адміністративною послугою — коли отримуватимуть якісну послугу”, — сказав Г.Зубко.