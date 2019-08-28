Футболистом Коноплянкой заинтересовался клуб итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Клуб итальянской Серии А “Сампдория” стал претендентом на трансфер украинца Евгения Коноплянки, сообщает УНН со ссылкой на “Tuttomercatoweb”.
Президент “Сампдории” Массимо Ферреро контактировал с Коноплянкой о переходе 29-летнего украинца в его клуб. Однако на пути становятся существенные проблемы относительно высоких финансовых “аппетитов” игрока.
В прошлом сезоне “Сампдория” заняла 9 место в Серии А — 53 очка в 38 поединках.
Примечательно, что нынешнее соглашение с “Шальке”, не рассчитывает на украинца, рассчитано до конца будущего сезона.
Напомним, что “Сампдория” потерпела поражение в первом туре Серии А.