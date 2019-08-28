Футболістом Коноплянкою зацікавився клуб італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Клуб італійської Серії А “Сампдорія” став претендентом на трансфер українця Євгена Коноплянки, повідомляє УНН з посиланням на “Tuttomercatoweb”.
Президент “Сампдорії” Массімо Ферреро контактував з Коноплянкою щодо переходу 29-річного українця в його клуб. Однак на заваді стають суттєві проблеми стосовно високих фінансових “апетитів” гравця.
Минулого сезону “Сампдорія” посіла 9 місце в Серії А — 53 очки в 38 поєдинках.
Примітно, що нинішня угода з “Шальке”, яке не розраховує на українця, розраховане до кінця майбутнього сезону.
Нагадаємо, що “Сампдорія” зазнала поразки у першому турі Серії А.