Футболістом Коноплянкою зацікавився клуб італійської Серії А

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Клуб італійської Серії А “Сампдорія” став претендентом на трансфер українця Євгена Коноплянки, повідомляє УНН з посиланням на “Tuttomercatoweb”.

Президент “Сампдорії” Массімо Ферреро контактував з Коноплянкою щодо переходу 29-річного українця в його клуб. Однак на заваді стають суттєві проблеми стосовно високих фінансових “апетитів” гравця.

Минулого сезону “Сампдорія” посіла 9 місце в Серії А — 53 очки в 38 поєдинках.

Примітно, що нинішня угода з “Шальке”, яке не розраховує на українця, розраховане до кінця майбутнього сезону.

Нагадаємо, що “Сампдорія” зазнала поразки у першому турі Серії А.

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