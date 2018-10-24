Футболисты "Манчестер Сити" об игре с "Шахтером": могли забить и больше

“Мы контролировали игру соперника, не давали им контратаковать, поскольку у „Шахтера“ быстрые игроки. Мы прекрасно пользовались свободными зонами спереди и создали множество голевых моментов. Могли забить и больше, но рады, что взяли три очка”, — подчеркнул экс-футболист “Шахтера” Фернандиньо.

О правильном пути своего коллектива заявил и автор гола в вратари клуба Фонсеки — Сильва.

“Мы забили три мяча, могли забить и больше, но довольные, что взяли три очка. С каждым матчем мы играем все лучше. Надо добавить еще немного, мы на правильном пути”, — отметил испанец.

Как сообщал УНН, “горняки” уступили “горожанам” на ОСК “Металлист” с результатом 0:3.