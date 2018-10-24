Футболісти "Манчестер Сіті" про гру з "Шахтарем": могли забити і більше
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Півзахисники “Манчестер Сіті” Фернандіньо та Давид Сільва залишились вдоволеними поєдинком Ліги чемпіонів із “Шахтарем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ми контролювали гру суперника, не давали їм контратакувати, оскільки у „Шахтаря“ швидкі гравці. Ми прекрасно користувалися вільними зонами попереду і створили безліч гольових моментів. Могли забити і більше, але раді, що взяли три очки”, — наголосив екс-футболіст “Шахтаря” Фернандіньо.
Про правильний шлях свого колективу заявив і автор голу у воротарі клубу Фонсеки — Сільва.
“Ми забили три м’ячі, могли забити і більше, але задоволені, що взяли три очки. З кожним матчем ми граємо все краще. Треба додати ще трохи, ми на правильному шляху”, — зауважив іспанець.
Як повідомляв УНН, “гірники” поступилися “городянам” на ОСК “Металіст” з результатом 0:3.