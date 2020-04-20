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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21742 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70408 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100201 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126641 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127682 просмотра

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4 марта, 13:25 • 121311 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

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Футболист "Тоттенхэма" ушел в армию на время пандемии коронавируса

Футболист "Тоттенхэма" ушел в армию на время пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11069 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полузащитник английского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин приступил к службе в армии Южной Кореи во время пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

27-летний нападающий прошел двухнедельный карантин после своего возвращения в Южную Корею. Согласно закону он обязан пройти национальную службу до своего 28-летия.

Кореец будет служить в морской пехоте на острове Чеджу, где он будет проходить базовую подготовку. Сон Хин Мин подвергнется воздействию слезоточивого газа и будет учиться использовать оружие.

Отмечено, что "шпоры" и их подопечный считают данный момент лучшим для прохождения службы в армии во время карантина. Ожидается, что нападающий вернется в Лондон в середине мая, к ожидаемому возобновлению сезона Премьер-лиги

Также добавим, в текущем сезоне кореец, который является первым азиатским футболистом, провел 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Украинские Национальные Новости

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