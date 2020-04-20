Футболист "Тоттенхэма" ушел в армию на время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полузащитник английского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин приступил к службе в армии Южной Кореи во время пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
27-летний нападающий прошел двухнедельный карантин после своего возвращения в Южную Корею. Согласно закону он обязан пройти национальную службу до своего 28-летия.
Кореец будет служить в морской пехоте на острове Чеджу, где он будет проходить базовую подготовку. Сон Хин Мин подвергнется воздействию слезоточивого газа и будет учиться использовать оружие.
Отмечено, что "шпоры" и их подопечный считают данный момент лучшим для прохождения службы в армии во время карантина. Ожидается, что нападающий вернется в Лондон в середине мая, к ожидаемому возобновлению сезона Премьер-лиги
Также добавим, в текущем сезоне кореец, который является первым азиатским футболистом, провел 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.