Футболіст "Тоттенхема" пішов в армію на час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Півзахисник англійського "Тоттенхема" Сон Хин Мін приступив до служби в армії Південної Кореї під час пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на The Guardian.
27-річний нападник пройшов двотижневий карантин після свого повернення в Південну Корею. Згідно із законом він зобов'язаний провести національну службу до свого 28-річчя.
Кореєць служитиме в морській піхоті на острові Чеджу, де він буде проходити базову підготовку. Сон Хин Мін піддасться впливу сльозогінного газу і буде навчатися використовувати зброю.
Зазначено, що "шпори" та їх підопічний вважають даний момент найкращим для проходження служби в армії під час карантину. Очікується, що нападник повернеться в Лондон в середині травня, до очікуваного відновлення сезону Прем'єр-ліги
Також додамо, у поточному сезоні кореєць, який є першим азіатським футболістом, провів 32 матчі, забив 16 голів і віддав 9 результативних передач.