Футболист Шахов забил гол во втором подряд матче за греческий ФК "ПАОК"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе “ПАОК” и результативно провел домашний матч чемпионата Греции против “Ларисы”, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Хозяева поля открыли счет уже на 12-й минуте. Это сделал полузащитник сборной Украины Шахов, который поразил ворота ударом с близкого расстояния. Далее “ПАОК” забил еще два мяча и победил со счетом 3:0, что позволило ему вернуться на первое место в турнирной таблице.
Для украинского хавбека, который сыграл 90 минут поединка, этот гол стал первым в греческой Суперлиге сезона 2017/2018.
Заметим, что вообще в этом сезоне Шахов сыграл за “ПАОК” 25 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
Напомним, что в предыдущей игре за “ПАОК” наш хавбек забил гол Кубке Греции.