Футболіст Шахов забив гол у другому поспіль матчі за грецький ФК "ПАОК"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український півзахисник Євген Шахов вийшов у стартовому складі “ПАОКу” та результативно провів домашній матч чемпіонату Греції проти “Лариси”, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Господарі поля відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. Це зробив півзахисник збірної України Шахов, який вразив ворота ударом із близької відстані. Далі “ПАОК” забив ще два м’ячі й переміг із рахунком 3:0, що дозволило йому повернутися на перше місце в турнірній таблиці.
Для українського хавбека, який відіграв 90 хвилин поєдинку, цей гол став першим в грецькій Суперлізі сезону-2017/2018.
Зауважимо, що взагалі в цьому сезоні Шахов зіграв за “ПАОК” 25 матчів, забив шість м’ячів та віддав дві гольові передачі.
Нагадаємо, що в попередній грі за “ПАОК” наш хавбек забив гол Кубку Греції.