Футболист "Динамо" оформил победный гол в дебютной игре за французский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес дебютировал за французский ФК "Труа" за который он выступает на правах аренды, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Люксембуржец вышел в стартовом составе на выездной матч против “Меца” в 5 туре французской Лиги 1 и отметился голом на 50 минуте встречи. Родригес в эффектном прыжке ударом слета переправил игровой снаряд под перекладину после навеса от партнера. Гол стал победным, а встреча завершилась с результатом 2:0.
Заметим, что Родригес отправился на замену на 66 минуте. Его заменил Бальде.
Примечательно, что Родригес стал первым игроком Люксембурга со времен Джеффа Штрассера, который забил в Лиге 1 в матче “Меца” против “Бастии” 16 ноября 1996 года.
Дополнение
В других матчах “Ланс” обыграл “Бордо” 3:2, “Ренн” уступил “Реймс” 0:4, “Ницца” вышла победителем в игре с “Нант” 2:0, а “ПСЖ” разгромил “Клермон” 4:0.