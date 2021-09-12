Футболіст "Динамо" оформив переможний гол у дебютній грі за французький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес дебютував за французький ФК "Труа" за який він виступає на правах оренди, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Люксембуржець вийшов в стартовому складі на виїзний матч проти “Меца” в 5 турі французької Ліги 1 і відзначився голом на 50 хвилині зустрічі. Родрігес в ефектному стрибку ударом зльоту переправив ігровий снаряд під поперечину після навісу від партнера. Гол став переможним, а зустріч завершилася із результатом 2:0.
Зауважимо, що Родрігес відправився на заміну на 66 хвилині. Його замінив Бальде.
Примітно, що Родрігес став першим гравцем Люксембургу з часів Джеффа Штрассера, який забив в Лізі 1 в матчі “Меца” проти “Бастії” 16 листопада 1996 року.
Доповнення
В інших матчах “Ланс” обіграв “Бордо” 3:2, “Ренн” поступився “Реймсу” 0:4, “Ніцца” вийшла переможцем у грі з “Нантом” 2:0, а “ПСЖ” розгромив “Клермон” 4:0.