Футбол: "Рух" завоевал пятый выигрыш в сезоне чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги львовский “Рух” принимал “Александрию”, передает корреспондент УНН.
Детали
Счет в матче открыл полузащитник гостей Максим Третьяков, который отличился на 15-й минуте. После перерыва ударную трехминутку продемонстрировали игроки “Руха”: голы Остапа Притулы и Богдана Бойчука принесли львовянам желанные три очка (2:1).
Заметим, что “Александрия” на полях соперников не побеждает в УПЛ уже шесть матчей: ничья и 5-ть поражений. Проигрышная гостевая серия “Александрии” продолжается четыре игры.
Дополнение
“Рух” заработал 24 очка и оторвался от зоны вылета на шесть пунктов — 10-я ступенька. “Александрия” седьмая — 29.