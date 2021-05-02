Футбол: "Рух" завоював п'ятий виграш в сезоні чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги львівський “Рух” приймав “Олександрію”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Рахунок у матчі відкрив півзахисник гостей Максим Третьяков, який відзначився на 15-й хвилині. Після перерви ударну трихвилинку продемонстрували гравці “Руху”: голи Остапа Притули і Богдана Бойчука принесли львів’янам бажані три очки (2:1).
Зауважимо, що “Олександрія” на полях суперників не перемагає в УПЛ вже шість матчів: нічия та 5-ть поразок. Програшна гостьова серія “Олександрії” продовжується чотири гри.
Доповнення
“Рух” заробив 24 очки і відірвався від зони вильоту на шість пунктів — 10-та сходинка. “Олександрія” сьома — 29.