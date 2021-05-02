Футбол: "Рух" завоював п'ятий виграш в сезоні чемпіонату України

Деталі

Рахунок у матчі відкрив півзахисник гостей Максим Третьяков, який відзначився на 15-й хвилині. Після перерви ударну трихвилинку продемонстрували гравці “Руху”: голи Остапа Притули і Богдана Бойчука принесли львів’янам бажані три очки (2:1).

Зауважимо, що “Олександрія” на полях суперників не перемагає в УПЛ вже шість матчів: нічия та 5-ть поразок. Програшна гостьова серія “Олександрії” продовжується чотири гри.

Доповнення

“Рух” заробив 24 очки і відірвався від зони вильоту на шість пунктів — 10-та сходинка. “Олександрія” сьома — 29.