Футбол: Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Польский нападающий Роберт Левандовски был удостоен награды "Золотая бутса", как лучший бомбардир континента в сезоне 2020/21, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенского клуба.
Что известно
Нападающий ФК "Бавария" забил 41 гол в Бундеслиге в этой кампании, что помогло ему получить особую награду.
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"Я очень рад этой большой чести. Я хотел бы поблагодарить мою семью, моих товарищей по команде, тренерский штаб и весь ФК "Бавария". Я не смог бы выиграть такие титулы без их поддержки. В спорте, как и в жизни, очень важно, чтобы вы ценили друг друга, поддерживали друг друга, всегда были честны друг с другом и старались быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые находятся рядом со мной каждый день. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как команда", - рассказал владелец награды.
Дополнение
Кроме Герда Мюллера и Левандовски данную награду выиграли много футболистов с известными именами, в том числе Лионель Месси, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Тьерри Анри, Роналду, Марко ван Бастен, Христо Стоичков и Эйсебио.