Футбол: Роберт Левандовскі отримав "Золоту бутсу"

Що відомо

Нападник ФК "Баварія" забив 41 гол в Бундеслізі в цій кампанії, що допомогло йому одержати особливу нагороду.

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"Я дуже радий цій великій честі. Я хотів би подякувати моїй родину, моїм товаришам по команді, тренерському штабу і всій ФК "Баварія". Я не зміг би виграти такі титули без їх підтримки. У спорті, як і в житті, дуже важливо, щоб ви цінували один одного, підтримували один одного, завжди були чесні один з одним і намагалися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які знаходяться поруч зі мною щодня. Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як команда", - розповів власник нагороди.

Доповнення

Крім Герда Мюллера і Левандовскі дану нагороду виграли багато футболістів з відомими іменами, в тому числі Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Франческо Тотті, Тьєррі Анрі, Роналду, Марко ван Бастен, Христо Стоїчков і Ейсебіо.