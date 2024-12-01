ФСБ в Крыму выдала справочники без упоминаний об Украине
Киев • УНН
Оккупанты напечатали пропагандистские записные книжки с эмблемой ФСБ, где отсутствуют какие-либо упоминания об Украине. В справочнике содержатся коды всех стран мира, кроме Украины, что свидетельствует о попытке стереть украинское присутствие на полуострове.
фсбшники в Крыму издали тираж "фирменных" пропагандистских справочников, об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, пишет УНН.
"Признак страха перед Украиной", - так назвали этот шаг оккупантов в разведке.
На территории временно оккупированного Крыма россияне напечатали специальный тираж пропагандистской записной книжки с эмблемой управления фсб, вооруженным "зеленым человечком", котом и "счастливой" девочкой с цветами.
"На первых страницах россияне разместили справочник с телефонными кодами, торговыми штрихкодами и другими сведениями обо всех странах мира, кроме Украины.
Крымский "ежедневник" чекистов-очередное свидетельство политики государства-агрессора, направленной на уничтожение всех упоминаний об Украине на оккупированных украинских территориях, а еще — признак страха перед представителями движением сопротивления на полуострове.
Похоже, россияне все глубже погружаются в паранойю и маразм, ведь не учитывают факта, что удалить код Украины из справочника ― не значит стереть его из памяти", - рассказали в разведке.
В ГУР отметили, что граждане на оккупированных украинских территориях продолжают помогать в борьбе с Россией: передают информацию о расположении военных объектов врага, передвижении личного состава и военной техники захватчиков.
кремль меняет командование в Сирии из-за масштабных потерь военных - ГУР1 дек. 2024, 10:36 • 11935 просмотров