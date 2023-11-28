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Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым из Газы

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 01:29  •  5558 просмотра

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Французский военный корабль Dixmude, плавучий госпиталь на 60 коек и две операционные, прибыл в Египет для оказания помощи палестинцам, раненым в Газе. Несмотря на прекращение огня, ситуация остается тяжелой, больницы переполнены и не имеют электроэнергии.

Французский военный корабль Dixmude прибыл в понедельник с гуманитарной миссией в египетский порт Эль-Ариш, сообщает газета Le Parisien, передает УНН.

Детали

Оборудован для оказания "госпитальной помощи", он располагает 60 медицинскими койками, предназначенными для палестинцев из сектора Газа, которые получили серьезные ранения во время боевых действий между Израилем и ХАМАС. Также имеет также два операционных блока.

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Dixmude вышел с военно-морской базы 20 ноября и сменил другой корабль, который находился у египетских берегов с конца октября.

Двое из трёх французских вертолётов были мобилизованы для оказания гуманитарной и медицинской помощи больницам сектора Газа 

отмечает издание

Le Parisien пишет, что, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС, вступившее в пятницу, палестинский анклав находится в катастрофической гуманитарной ситуации, по данным ООН и различных неправительственных организаций. Больницы лишены электричества и переполнены пациентами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Французький плавучий шпиталь прибув до Єгипту для допомоги пораненим із Гази
French floating hospital arrives in Egypt to help wounded from Gaza
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Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым из Газы

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