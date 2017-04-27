Французский суд отказался выдать Сербии экс-премьера Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд во французском Кольмаре в четверг, 27 апреля, отказался удовлетворять просьбу Сербии об экстрадиции бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, Белград считает экс-премьера военным преступником и обвиняет его в ряде правонарушений во время конфликта в регионе в 1998-99 годах, после чего Косово в 2008 объявило независимость.
После принятия решения суда Р.Харадиная немедленно освободили из-под стражи. Адвокат политика Р.Линдон объяснил решение тем, что суд над Р.Харадинаем в Сербии не был бы справедливым.
В Косово же положительно восприняли решение относительно своего экс-премьера, которого ранее признал невиновным в военных преступлениях суд ООН.
Р.Харадинай сейчас возглавляет оппозиционную партию Косово, чью государственную независимость в настоящее время признали 113 стран мира. Впрочем, Сербия, Россия и Китай до сих пор не признают Косово как государство.
Напомним, в Сербии Р.Харадинай, был полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником.
Р.Харадинай занимал пост премьера Косово в 2004-2005 годах. Также отмечается, что Р.Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.
Как сообщал УНН, суд Франции оставил под стражей бывшего премьер-министра Косово.