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Французький суд відмовився видати Сербії екс-прем'єра Косово

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд у французькому Кольмарі в четвер, 27 квітня, відмовився задовольняти прохання Сербії щодо екстрадиції колишнього прем'єр-міністра Косова Рамуша Харадіная, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Французький суд відмовився видати Сербії екс-прем'єра Косово

Так, Белград вважає екс-прем'єра воєнним злочинцем та закидає йому низку правопорушень під час конфлікту в регіоні у 1998-99 роках, після чого Косово 2008 року оголосило незалежність.

Після ухвалення рішення суду Р.Харадіная негайно звільнили з-під варти. Адвокат політика Р.Ліндон пояснив рішення тим, що суд над Р.Харадінєм у Сербії не був би справедливим.

У Косово ж позитивно сприйняли рішення щодо свого екс-прем'єра, якого раніше визнав невинуватим у воєнних злочинах трибунал ООН.

Харадінай зараз очолює опозиційну партію Косово, чию державну незалежність на цей час визнали 113 країн світу. Утім, Сербія, Росія та Китай досі не визнають Косово як державу.

Нагадаємо, в Сербії Р.Харадінай, був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років, вважається військовим злочинцем.

Р.Харадинай займав посаду прем’єра Косово в 2004-2005 роках. Також наголошується, що Р.Харадинай двічі проходив у справах про військові злочини в Міжнародному суді ООН в Гаазі та був виправданий.

Як повідомляв УНН, суд Франції залишив під вартою колишнього прем’єр-міністра Косово.

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