Франция выделит 1,1 миллиона евро на восстановление Киевской и Черниговской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Один из наиболее экономически развитых регионов Франции анонсировал готовность в восстановлении регионов, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по результатам встречи с президентом совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, сообщает УНН.
Детали
Так, руководство территории уже приняло решение выделить 1,1 млн евро на проекты поддержки Украины. Теперь необходимо определить конкретные действия по восстановлению Черниговской и Киевской областей.
В частности, французские эксперты смогут предоставить Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший опыт урбанистики. Отдельно важно отметить возможность использования французского опыта и практик по переработке и утилизации отходов, в частности, – в сфере сельского хозяйства.
"Для нас важно не просто восстановление инфраструктуры и жилья, какими они были до вторжения россии. Мы должны отстроить их по новым принципам и подходам. Речь идет о современной городской планировке, энергоэффективности, доступности и удобстве для жителей. Мы должны использовать новейшие подходы для создания транспортной, образовательной, рекреационной и всего городской инфраструктуры", - подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский анонсировал план восстановления государства, который Украина будет представлять в июле на конференции в Лугано. Украинское государство испытало колоссальные разрушения в результате российской агрессии. По последним данным Министерства инфраструктуры, задокументированный ущерб, нанесенный нашей инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов.