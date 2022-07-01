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Франція виділить 1,1 мільйона євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Франція виділить 1,1 мільйона євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Київ • УНН

 • 92973 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Один з найбільш економічно розвинених регіонів Франції анонсував готовність у відновленні регіонів, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, інформує УНН.

Деталі

Так, керівництво території вже ухвалило рішення виділити 1,1 млн євро на проекти підтримки України. Наразі необхідно визначити конкретні дії з відновлення Чернігівської та Київської областей.

Зокрема, французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики. Окремо важливо відзначити можливість використання французького досвіду та практик з переробки та утилізації відходів, зокрема – у сфері сільського господарства.

"Для нас важливе не просто відновлення інфраструктури та житла, якими вони були до вторгнення рф. Ми маємо відбудувати їх за новими принципами та підходами. Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність та зручність для мешканців. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури", - наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Доповнення 

Президент Володимир Зеленський анонсував план відбудови держави, який Україна представлятиме в липні на конференції у Лугано. Українська держава зазнала колосальних руйнувань внаслідок російської агресії. За останніми даними Міністерства інфраструктури, задокументовані збитки, завдані нашій інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, уже сягають майже 104 млрд доларів.

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