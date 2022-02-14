Франция не ответит военным путем, если Россия вторгнется в Украину — МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не намерена "военно реагировать" на любое вторжение России в Украину, но добавил, что Париж оказывает Украине финансовую поддержку. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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Ле Дриан предупредил, что война между Россией и Украиной будет "катастрофой для всех, особенно катастрофой для России прежде всего".
"Если в Украине будет война, если Россия вторгнется, украинский газ, например, перестанет поступать", — сказал он в понедельник в интервью французскому каналу France 5, добавив, что "экономические последствия будет чрезвычайно трудно вынести".
По его словам, учитывая "довольно сильные сдерживающие меры", Франция надеется, что президент Путин "действительно задумается о рисках, на которые он идет", если Россия начнет наступление на Украину.
Ле Дриан повторил, что любое серьезное действие России против суверенитета Украины повлекут "массовые последствия и санкции Франции и других украинских союзников против Москвы.
Добавим
Глава НАТО Йенс Столтенберг на вопрос в интервью CNN, насколько вероятно, что Россия вторгнется, сказал: "Нет уверенности, но то, что мы видим, — это наращивание военной мощи, которая длится, с все большими и большими силами... Время предупреждения проходит, и риск атаки нарастает".