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Франція не відповість військовим шляхом, якщо Росія вторгнеться в Україну — МЗС

Франція не відповість військовим шляхом, якщо Росія вторгнеться в Україну — МЗС

Київ • УНН

 • 25401 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція не має наміру "військово реагувати" на будь-яке вторгнення Росії в Україну, але додав, що Париж надає Україні фінансову підтримку. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Ле Дріан попередив, що війна між Росією та Україною буде "катастрофою для всіх, особливо катастрофою для Росії насамперед".

"Якщо в Україні буде війна, якщо Росія вторгнеться, український газ, наприклад, перестане надходити", — сказав він у понеділок у телеінтерв'ю французькому каналу France 5, додавши, що "економічні наслідки буде надзвичайно важко винести".

За його словами, з огляду на "досить сильні стримуючі заходи", Франція сподівається, що президент Путін "справді замислиться про ризики, на які він іде", якщо Росія розпочне наступ на Україну.

Ле Дріан повторив, що будь-яка серйозна дія Росії проти суверенітету України спричинить "масові наслідки" та санкції Франції та інших українських союзників проти Москви.

Додамо

Глава НАТО Єнс Столтенберг на запитання в інтерв'ю CNN, наскільки ймовірно, що Росія вторгнеться, сказав: "Немає впевненості, але те, що ми бачимо, — це нарощування військової потужності, що триває, з усе більшими і більшими силами… Час попередження минає, і ризик атаки наростає".

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