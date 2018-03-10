Fox News: покупателей в США напугало появление новых пайков на случай катастрофы

На сайте Costco набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара определена в 6 тыс. долларов США, или 17 центов за порцию на одного человека.

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“Наслаждайтесь ощущением комфорта от осознания того, что у вас есть основные продукты, которые потребуются вашей семье, чтобы пережить стихийное бедствие”, — говорится в рекламе товара, доставка которого входит в заявленную цену. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и др. Компания обещает гарантию “частного пакетирования и доставки” до 1,6 тыс. порций прямо к двери дома заказчика.

Как уточняет телеканал, Costco торгует похожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли на них спрос в США в последнее время. Согласно данным телеканала, такой рост произошёл из-за обострения напряженности между США и КНДР. Судя по реакции пользователей соцсетей, потребители растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Логика заключается в том, что с учетом политических заявлений нет смысла запускать в продажу пайки, пригодные в случае применения ядерного оружия против штатов, значит, ритейлер знает, что неизвестно обывателям.

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Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР “в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить”. Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.