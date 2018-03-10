Fox News: покупців у США налякала поява нових пайків на випадок катастрофи

На сайті Costco набір пайків описаний як 36 тис. порцій, яких вистачає на сім’ю з чотирьох осіб рівно на один рік. Кожна порція містить близько 2 тис. калорій, термін придатності становить 25 років за умови зберігання в холоді. Вартість товару визначена в 6 тис. доларів США, або 17 центів за порцію на одну людину.

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“Насолоджуйтесь відчуттям комфорту від усвідомлення того, що у вас є основні продукти, які будуть потрібні вашій родині, щоб пережити стихійне лихо”, — говориться у рекламі товару, доставка якого входить у заявлену ціну. У пайок включені сухе молоко, порошкоподібне картопляне пюре, суміші стручкової квасолі, яблук, макаронів та ін. Компанія обіцяє гарантію “приватного пакетування і доставки” до 1,6 тис. порцій прямо до дверей будинку замовника.

Як уточнює телеканал, Costco торгує схожими пайками з 2010 року і не розкриває, чи підвищився останнім часом попит на них у США. За даними телеканалу, таке зростання сталося через загострення напруженості між США і КНДР. Судячи з реакції користувачів соцмереж, споживачі розгублені і налякані появою нових наборів у роздрібному продажі під час початку прямого діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном. Логіка полягає в тому, що з урахуванням політичних заяв немає сенсу запускати у продаж пайки, придатні на випадок застосування ядерної зброї проти штатів, значить, ритейлер знає те, що невідомо обивателям.

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Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що Трамп прийме запрошення зустрітися з лідером КНДР "у тому місці і в ті терміни, які ще належить визначити". Однак 9 березня вона заявила, що зустріч Трампа і Кім Чен Ина не відбудеться, поки Пхеньян не зробить конкретні дії для згортання своїх ядерних розробок.