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Фото с обысков в "Киевавтодоре" не соответствуют действительности - О.Густелев

Фото с обысков в "Киевавтодоре" не соответствуют действительности - О.Густелев

Киев  •  УНН

 • 12520 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава "Киевавтодора" Александр Густелев заявил, что фото с места обысков на предприятии не соответствуют действительности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

Так, руководитель "Киевавтодора" отметил, что указанная на официальном сайте СБУ и растиражированная СМИ информация "в сопровождении ярких фото с кучей наличности и массой печатей и штампов неизвестных компаний" вообще не соответствует действительности".

О.Густелев также зачитал выводы из протоколов обыска помещений и здания "Киевавтодора".

"Предоставлено, а также в ходе проведения обыска обнаружено тендерную документацию, договоры, платежные ведомости, акты выполненных работ. Указанных в постановлении суда вещей или документов (двойная (черная) бухгалтерия, неофициальные печати и штампы, документы с двойной бухгалтерией, бланки с оттисками печатей и т.п.) найдено не было! При обыске отсутствуют - как в кабинете Генерального директора, так и в любых других помещениях КК "Киевавтодор" - любые ценности, валюта, деньги, ювелирные изделия, предметы старины и тому подобное. Протокол подписан четырьмя сотрудниками силовых ведомств", - отметил гендиректор КК "Киевавтодор".

После выступления Густелева мэр Киева подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать логическое объяснение разногласий информации в материалах, которые появились в СМИ, и в протоколах правоохранителей. "Если есть факты, доказательства, - виновных мы покрывать не будем и все они должны быть привлечены к ответственности, - подчеркнул Кличко. - Потому что, хочу отметить, что буквально неделю назад подобная ситуация была на "Киевпасстранс" - тоже обыски, тоже объявлены миллионные убытки, а по факту доказательств не нашли и не привели".

Поэтому, отметил Виталий Кличко, СБУ должно провести внутреннее расследование этих инцидентов.

Напомним, что СБУ разоблачила хищения сотен миллионов гривен должностными лицами "Киевавтодора". Правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий.

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