Фото з обшуків у "Київавтодорі" не відповідають дійсності - О.Густєлєв

Так, керівник "Київавтодору" наголосив, що вказана на офіційному сайті СБУ і розтиражована ЗМІ інформація "у супроводі яскравих фото з купою готівки та величезною кількістю печаток і штампів невідомих компаній" взагалі не відповідає дійсності".

О.Густєлєв також зачитав висновки з протоколів обшуку приміщень і будівлі “Київавтодору”.

"Надано, а також у ході проведення обшуку виявлено тендерну документацію, договори, платіжні відомості, акти виконаних робіт. Вказаних в ухвалі суду речей чи документів (подвійна (чорна) бухгалтерія, неофіційні печатки та штампи, документи з подвійною бухгалтерією, бланки з відбитками печаток тощо) знайдено не було! При обшуку відсутні – як в кабінеті Генерального директора, так і в будь-яких інших приміщеннях КК “Київавтодор” - будь-які цінності, валюта, гроші, ювелірні вироби, предмети старовини тощо. Протокол підписаний чотирьома співробітниками силових відомств", - зазначив гендиректор КК "Київавтодор".

Після виступу Густєлєва мер Києва наголосив, що правоохоронні органи мають дати логічне пояснення розбіжностей інформації в матеріалах, які з’явилися в ЗМІ, та в протоколах правоохоронців. “Якщо є факти, докази, - винних ми покривати не будемо і всі вони мають бути притягнені до відповідальності, - підкреслив Кличко. - Бо, хочу відзначити, що буквально тиждень тому подібна ситуація була на “Київпастрансі” - теж обшуки, теж оголошені мільйонні збитки, а по факту доказів не знайшли і не навели”.

Тому, відзначив Віталій Кличко, СБУ має провести внутрішнє розслідування щодо цих інцидентів.

Нагадаємо, що СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями "Київавтодору". Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.