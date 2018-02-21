Форвард ФК "Рома" похвалил техническую составляющую футболистов "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Нападающий “Ромы” и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился впечатлениями накануне первой баталии 1/8 финала Лиги чемпионов против “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.
“У игроков „Шахтера“ отличная техника. После зимнего перерыва они провели только один матч, так что физически у нас может быть преимущество. Мы должны отдать все свои силы и максимально использовать ситуацию”, — отметил босниец.
Джеко отметил победу “горняков” над “Манчестер Сити”: “кроме „Ливерпуля“, „Шахтер“ — единственная команда, которая в этом сезоне обыграла „Манчестер Сити“, а сейчас команда Пепа Гвардиолы лучшая. Все будет решаться за 180 минут, а не 90, и мы должны думать о большем”.
Также нападающий заявил уверенность в своих силах через серию побед в итальянской Серии А.
“Мы чувствуем себя уверенно после трех побед подряд, команда в хорошей форме, и мы действительно наслаждаемся новой системой”, — подытожил футболист звена нападения.
Отметим, что Джеко в шести групповых поединках этого сезона в Лиге чемпионов забил 3 гола и отдал 2 результативные пасы.
Напомним, что шотландские арбитры рассудят встречу “Шахтера” с “Ромой”.