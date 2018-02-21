Форвард ФК "Рома" похвалив технічну складову футболістів "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нападник “Роми” та збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко поділився враженнями напередодні першої баталії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти “Шахтаря”, інформує УНН з посиланням на Football Italia.
“У гравців „Шахтаря“ відмінна техніка. Після зимової перерви вони провели тільки один матч, так що фізично у нас може бути перевага. Ми повинні віддати всі свої сили і максимально використовувати ситуацію”, — наголосив боснієць.
Джеко відзначив перемогу “гірників” над “Манчестер Сіті”: “крім „Ліверпуля“, „Шахтар“ — єдина команда, яка в цьому сезоні обіграла „Манчестер Сіті“, а зараз команда Пепа Гвардіоли найкраща. Все буде вирішуватися за 180 хвилин, а не за 90, і ми повинні думати про щось більше”.
Також нападник заявив впевненість у своїх силах через серію перемог в італійській Серії А.
“Ми відчуваємо себе впевнено після трьох перемог поспіль, команда в хорошій формі, і ми дійсно насолоджуємося новою системою”, — підсумував футболіст ланки нападу.
Зазначимо, що Джеко в шести групових поєдинках цього сезону в Лізі чемпіонів забив 3 голи і віддав 2 результативні паси.
Нагадаємо, що шотландські арбітри розсудять зустріч “Шахтаря” з “Ромою”.