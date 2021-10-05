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17:42 • 103453 просмотра

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Форум &quot;Диалог гражданского общества бизнеса и власти&quot;

Форум &quot;Диалог гражданского общества бизнеса и власти&quot;

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

Организаторы форума - Национальная бизнес-коалиция и Украинская Рада Бизнеса, которые объединили более 100 бизнес-ассоциаций, представляющих свыше 40 тыс. Предприятий со всей страны. Мероприятие проходит при поддержке Центра международного частного предпринимательства (серое) - независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Участники коалиций два года назад сформировали и представили политическим партиям ТОП-10 приоритетов бизнеса, важно воплотить для улучшения условий ведения бизнеса, детенизации и роста экономики.

Во время Форума участники проанализируют, что сделано за два года работы парламента, которые еще важные реформы необходимо реализовать для роста экономики и какие новые вызовы стоят перед страной из-за кризиса 2020-2021 года.

Во время панельных дискуссий будут обсуждаться также вопросы налоговой и социальной политики, косвенные методы контроля, реформирования налогообложения труда, фискализация, свободный трудовой договор, деолигархизация, налоговая субсидия, налог на выведен капитал, урегулирование вопроса рыночного надзора, государственно-частное партнерство, реформа ж / д транспорта и реформа подключений энергии.

Парламентарии представят свое видение развития малого и микробизнеса и в частности реформы налогообложения физлиц, применения РРО, учета товарных остатков, электронной коммерция, снижение ставок эквайринга и др.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко, Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, и.о. председателя ГНС Евгений Олейников, а также представители Верховной Рады Украины: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по налоговым и таможенным вопросам ВРУ Данил Гетманцев, председатель Комитета по экономическим вопросам ВРУ Дмитрий Наталуха, председатель Комитета по вопросам соцполитики ВРУ Галина Третьякова, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк и председатель подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Диденко.
Спикеры от бизнес-объединений Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе; Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков; первый вице-президент ПАО "Концерн" Галнафтогаз "Василий Даниляк; генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники" София Арасланова; президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко; исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук; заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов; основатель Intecracy group, председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий; представитель Ассоциации "Укролияпром", участник платформы "БИЗНЕС 100" Станислав Таршин, представительница Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Ксения Ляпина, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Емельдеш и др.

Аудитория Форума - руководители бизнеса и члены ассоциаций со всей Украины. Участие в мероприятии - по предварительной регистрации: https://forms.gle/Vi2×2ZYZv1rQ2vaN6

Информационные партнеры: телеканал LIVE, 4 канал, Общественное радио, информационное агентство "Интерфакс-Украина", информационное агентство "УНН", Delo.

Контактное лицо: Дарья Бибен, тел. +38 097 642 2555, [email protected].

Аккредитация СМИ: +38 067 930 06 69, [email protected].

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