Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине
Киев • УНН
За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.
Фонд Вадима Столара профинансировал оборудование альтернативными источниками питания детского сада и детской поликлиники, расположенных в Киевской области. Проект реализован совместно с компанией ООО "ОЕНЖИ СОЛАР". Об этом говорится в сюжете Новини.Live, передает УНН.
За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.
"Из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры украинцы постоянно рискуют остаться без центрального энергоснабжения. Наибольшие риски здесь для медицинских учреждений, где бесперебойное питание критически важно для работы оборудования, которое спасает жизни и поддерживает жизнедеятельность тяжелых пациентов. Также важно, чтобы электричеством постоянно были обеспечены детские сады, чтобы маленькие украинцы чувствовали себя уютно, в комфорте и безопасности. Поэтому Фонд Вадима Столара взял на себя финансирование работ по обустройству систем альтернативного питания на двух соответствующих объектах Киевщины - детском саду в Вышгородском районе и детской поликлинике на Киевщине, в чем очень помогла компания "ОЕНЖИ СОЛАР", - сообщила волонтер Фонда Наталья Приходько.
Инженер по охране труда детского сада Валерий Геращенко объяснил принцип действия и преимущества резервной системы.
"Работают такие системы следующим образом: когда есть электрический ток в сети, они подзаряжают аккумуляторы, когда исчезает свет - автоматически, персонал даже не замечает, питание переключается на батареи, и так автономно они могут работать где-то 4-5 часов. Так в саду остаются освещение, отопление и питьевая вода", - рассказал инженер.
"Очевидно, что россия будет продолжать попытки уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру и нас ждет нелегкая зима. Я понимаю, что дети особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке в такие трудные времена, именно поэтому мы с командой Фонда и партнерами реализовали проект по обеспечению резервным питанием детских учреждений", - резюмировал основатель Фонда Вадим Столар.
Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине
За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.
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