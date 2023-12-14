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Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:02  •  20386 просмотра

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За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.

Фонд Вадима Столара профинансировал оборудование альтернативными источниками питания детского сада и детской поликлиники, расположенных в Киевской области. Проект реализован совместно с компанией ООО "ОЕНЖИ СОЛАР". Об этом говорится в сюжете Новини.Live, передает УНН.

За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры. 

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"Из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры украинцы постоянно рискуют остаться без центрального энергоснабжения. Наибольшие риски здесь для медицинских учреждений, где бесперебойное питание критически важно для работы оборудования, которое спасает жизни и поддерживает жизнедеятельность тяжелых пациентов. Также важно, чтобы электричеством постоянно были обеспечены детские сады, чтобы маленькие украинцы чувствовали себя уютно, в комфорте и безопасности. Поэтому Фонд Вадима Столара взял на себя финансирование работ по обустройству систем альтернативного питания на двух соответствующих объектах Киевщины - детском саду в Вышгородском районе и детской поликлинике на Киевщине, в чем очень помогла компания "ОЕНЖИ СОЛАР", - сообщила волонтер Фонда Наталья Приходько.

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Инженер по охране труда детского сада Валерий Геращенко объяснил принцип действия и преимущества резервной системы.

"Работают такие системы следующим образом: когда есть электрический ток в сети, они подзаряжают аккумуляторы, когда исчезает свет - автоматически, персонал даже не замечает, питание переключается на батареи, и так автономно они могут работать где-то 4-5 часов. Так в саду остаются освещение, отопление и питьевая вода", - рассказал инженер.

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"Очевидно, что россия будет продолжать попытки уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру и нас ждет нелегкая зима. Я понимаю, что дети особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке в такие трудные времена, именно поэтому мы с командой Фонда и партнерами реализовали проект по обеспечению резервным питанием детских учреждений", - резюмировал основатель Фонда Вадим Столар.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Фонд Вадима Столара разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив альтернативними джерелами енергії дитсадок та поліклініку на Київщині
Vadym Stolar's Foundation together with OENJI SOLAR LLC provided alternative energy sources to a kindergarten and a clinic in Kyiv region
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Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.

Общество •   •  20386 просмотра
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