Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев
Киев • УНН
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.
Фонд Вадима Столара вместе с одной из ведущих клиник Киева организовал бесплатное обследование щитовидной железы для льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, пишет УНН.
"Наш Фонд с первых дней полномасштабного вторжения оказывает материальную, физическую и психологическую поддержку военным и гражданским. В частности организует проведение регулярных чекапов - диагностических мероприятий по выявлению опасных заболеваний на разных стадиях. На этот раз мы проводили чекап щитовидной железы, потому что эта проблема очень актуальна. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. Патологией щитовидной железы страдает более 200 млн человек в мире. В Украине же количество больных сравнительно больше, чем в других странах, из-за последствий Чернобыльской аварии. И на фоне стресса из-за войны, обстрелов, потерь опасность возрастает", - говорит Наталья Приходько, волонтер Фонда.
К проекту имели возможность присоединиться украинцы льготных категорий, которые сейчас проживают в Киеве. Теперь они имеют на руках результаты обследования, с которыми при необходимости могут обратиться к своему врачу.
Узнать о наиболее распространенных признаках заболевания щитовидной железы вы можете в справке от Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.
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