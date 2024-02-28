Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  19883 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  35944 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  53378 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  132483 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  159323 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  150196 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  168898 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  183005 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  168938 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162802 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:58  •  17256 просмотра

Read in English

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.

Фонд Вадима Столара вместе с одной из ведущих клиник Киева организовал бесплатное обследование щитовидной железы для льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, пишет УНН.

"Наш Фонд с первых дней полномасштабного вторжения оказывает материальную, физическую и психологическую поддержку военным и гражданским. В частности организует проведение регулярных чекапов - диагностических мероприятий по выявлению опасных заболеваний на разных стадиях. На этот раз мы проводили чекап щитовидной железы, потому что эта проблема очень актуальна. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. Патологией щитовидной железы страдает более 200 млн человек в мире. В Украине же количество больных сравнительно больше, чем в других странах, из-за последствий Чернобыльской аварии. И на фоне стресса из-за войны, обстрелов, потерь опасность возрастает", - говорит Наталья Приходько, волонтер Фонда.

К проекту имели возможность присоединиться украинцы льготных категорий, которые сейчас проживают в Киеве. Теперь они имеют на руках результаты обследования, с которыми при необходимости могут обратиться к своему врачу.

Узнать о наиболее распространенных признаках заболевания щитовидной железы вы можете в справке от Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Фонд Вадима Столара реалізує програму з раннього виявлення небезпечних захворювань серед українців
Vadym Stolar Foundation implements a program for early detection of dangerous diseases among Ukrainians
Новости по теме

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.

Общество •   •  17256 просмотра
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА

Из-за значительных потерь враг продолжает атаковать личный состав с небольшим количеством тяжелой техники на Лиманском и Купянском фронтах.

Война •   •  17669 просмотра
Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксперты прокомментировали решение суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ.

Война •   •  53378 просмотра
Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

ФГВФЛ переплатил почти 2,5 млн грн при закупке программного обеспечения - тендер

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.

Экономика •   •  14373 просмотра
ФГВФЛ переплатил почти 2,5 млн грн при закупке программного обеспечения - тендер

Суд продлил арест Коломойскому и уменьшил залог до 2,4 млрд гривен

Суд продлил арест Коломойского до 25 апреля и уменьшил залог до 2,4 млрд грн, а также назначил медицинское обследование бизнесмена.

Экономика •   •  19804 просмотра
Суд продлил арест Коломойскому и уменьшил залог до 2,4 млрд гривен

Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании

Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил о поддержке Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о продолжении усилий, направленных на привлечение России к ответственности за ее преступления и агрессию.

Война •   •  17318 просмотра
Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании

Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.

Общество •   •  16175 просмотра
Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.

Война •   •  20579 просмотра
"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Харьковского университета, которая передавала россиянам разведывательную информацию об обороне города, в частности о расположении украинских средств противовоздушной обороны, фортификационных сооружений и перемещении войск.

Война •   •  18949 просмотра
Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.

Политика •   •  15912 просмотра
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"