Фонд Вадима Столара презентовал "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

Благотворительный фонд Вадима Столара презентовал книгу "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе. Презентации состоялись в формате театрализованного представления на основе фрагментов из книги и при участии известных актеров киевских театров.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения команда волонтеров Фонда Вадима Столара стала активно помогать украинцам по разным направлениям. Мы организовывали эвакуацию, привозили горячее питание, продукты, лекарства, товары первой необходимости. Многие люди рассказывали нам свои реальные истории, делились пережитым. Именно тогда у нас возникла идея собрать эти истории в одной книге и рассказать о них всей Украине и всему миру. Это правда о кровавой войне, об ужасах оккупации и о фактах преступлений российской армии, виновные в которых должны быть обязательно выявлены, названы и наказаны", - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

В Варшаве событие было организовано при поддержке управления района Вилянув и Польско-украинской хозяйственной палаты. Гостями презентации стали как украинцы, так и граждане Польши. В частности, мероприятие посетил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд.

В презентации книги в Брюсселе приняли участие также и представители официальных учреждений Евросоюза, в частности главный советник генерального директора Европейской комиссии по международному сотрудничеству Хенрик Хололей.

Уже первые же презентации книги "Истории сильных" за рубежом вызвали большой резонанс и получили значительную огласку. Зрители не могли сдержать эмоций, проживая вместе с актерами трагические события развязанной россией войны, на себе ощущая этот контраст между спокойной жизнью в Европе и страданиями людей в Украине.

Из Варшавы и Брюсселя Фонд начал путешествие "Истории сильных" по миру. Ведь в дальнейшем представить книгу планируется в других странах Европы и в Соединенных Штатах Америки.

"Нашей целью было показать войну и Украину в войне такими, какими их видят сами украинцы. Те, кто лично пережил гибель близких, потерю жилья, оккупацию, обстрелы... После презентации книги "Истории сильных" в Украине мы с командой Фонда и творческой командой отправились в другие страны. Начали с Варшавы, потому что с начала масштабной агрессии Польша стала гостеприимным приютом для сотен тысяч украинцев. Впоследствии Фонд представил книгу и спектакль на ее основе в Брюсселе, чтобы показать европейским политикам и чиновникам всю правду о войне и российской агрессии. Мы не остановимся на этом и покажем живые и реальные истории сильных и непоколебимых украинцев всему миру", - сказал основатель Фонда Вадим Столар.