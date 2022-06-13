Follow the money: замороженные российские активы и местах их обитания

КИЕВ. 13 июля. УНН. С момента российского вторжения в Украину прошло более ста день. За это время не только на реальном поле боя произошло множество событий, но и на дипломатическом фронте Украине удалось добиться успехов. Например, по счетчику Брукингса, с начала войны западные партнеры наложили на россию более 6 тысяч санкций. Столько ограничительных мер не накладывали ни на одну страну. И список растет.

Однако, российскую военную машину они пока не заглушили, а кремлевский диктатор старательно убеждает всех, что санкции в большей мере вредят западу, чем россии. Что ж, как не единожды заявляли аналитики – санкции имеют отложенный эффект воздействия на экономику, а потому придется подождать. А вот сейчас можно нанести удар по личным активам кремлевских прихлебателей.

УНН собрал для вас информацию о том, как российские активы, конфискованные или замороженные в ответ на агрессию, могли бы послужить Украине.

Кто и как ищет российские деньги

В мае 2022 года Президент Зеленский создал рабочую группу, задачей которой является поиск механизмов возмещения вреда, причиненного Украине в результате российской агрессии.

В нее вошли (уже традиционно для рабочих групп Зеленского) Андрей Ермак, его зам и бывший посол Андрей Сыбига, первая замминистра иностранных дел Эмине Джеппар, профессора и научные сотрудники университетов Лиги плюща, Амаль Клуни и многие другие (по согласию) – всего предполагалось участие 20 человек.

Главная задача, поставленная группе Президентом - разработать и внести предложения о средствах и правовых инструментах возмещения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате российского вторжения, в том числе репарации, конфискации, контрибуции, а также шагах по их внедрению с учетом международно-правовых механизмов, международного опыта и судебной практики.

Двумя днями позже член группы, замглавы ОП Андрей Смирнов публично заявил, что перед ее членами поставлена ключевая задача – в тесном взаимодействии с международными партнерами выполнить быстрое моделирование правовых механизмов получения доступа к средствам страны-агрессора, заблокированным за рубежом.

Такой подход вызывает ряд вопросов среди юристов. Сомнения возникают, так как, скажем, замораживание активов в международном праве является скорее элементом принуждения нарушителя к прекращению нарушения – после которого, замороженные активы должны вернуться владельцу.

У Президента, в свою очередь, говорят, что для осуществления беспрепятственного доступа к российским активам, заблокированным за рубежом, потребуется изменение национального законодательства каждой отдельной страны, которая эти активы заблокировала. Но, к этом мы вернемся позже.

О каких же активах (и суммах) идет речь?

Как рассказал УНН советник Президента по экономическим вопросам Олега Устенко, Украина в первую очередь нацелена на все, что касается замороженных активов российского Центробанка. Речь о сумме около 350 млрд долларов, сосредоточенных в разных странах мира. Советник говорит, есть понимание того, что эти средства должны быть использованы именно на восстановление Украины и должны быть доступны для страны уже сейчас.

Это – так сказать, первый трек, по которому работает президентская группа.

Второй трек, по словам Устенка, касается средств, принадлежащих российской номенклатуре, которые уже сейчас арестованы. Это примерно еще 150 млрд долларов, однако это лишь верхушка айсберга – то, что уже удалось разыскать.

«Намного, в разы больше – то, что находится в скрытом состоянии. Несколько рабочих групп, которые работают – они и пытаются выяснить, где эти средства, для того, чтобы в дальнейшем наложить на них арест»,- говорит советник (к этому мы также еще вернемся).

Затем, планируется организовать специальный фонд из заблокированных материальных активов агрессора, которые уже арестованы и будут арестованы в дальнейшем, чтоб позже направить их на украинские нужды. Их, кстати, в ОП в конце мая оценивали в сумму до 1 трлн долларов США.

Еще одну оценку привел The Economist. По их рассчетам, Европейский союз захватил произведений искусства, яхт и частной собственности россиян почти на 7 млрд долларов, США задержали морских и воздушных судов примерно на 1 млрд. Плюс заблокированные валютные резервы Центробанка, получается почти 400 млрд долларов США.

Деньги нашли. Что дальше?

Как уже было сказано раньше, для того, чтоб Украина могла использовать российские суверенные активы за рубежом, нужны изменения в национальных законодательствах стран, где такие активы хранятся. Однако, на данный момент международные партнеры не очень активны в этом направлении.

Так, 18 мая, в день когда Президентом была создана та самая рабочая группа (смотрите первый абзац) министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не имеют юридической возможности для захвата замороженных активов Центробанка россии.

"Хотя мы начинаем рассматривать этот вопрос, сейчас в Соединенных Штатах не было бы законным для правительства конфисковать эти активы", - сказала Йеллен.

То есть сейчас возможности нет, но категорически такой вариант не отвергнут.

Но есть и другие активы, доступ к которым Украине, кажется, получить будет куда проще. Речь об активах российских олигархов и элит, по которым также довольно сильно ударили санкции. Их передача на наш баланс пока также противоречит национальному законодательству США и западных партнеров, однако мировые демократии в данном случае не противятся изменениям.

Напротив, еще в конце апреля Белый Дом предложил своим минюсту, казначейству и Госдепу работать вместе, чтобы использовать средства, конфискованные у российских олигархов, для возмещения вреда, нанесенного Украине в результате войны.

В Канаде также ранее заявили, что намерены изменить закон, чтобы разрешить перераспределять конфискованные и санкционированные иностранные активы на помощь пострадавшей стране – в данном случае Украине.

Евросоюз, где сосредоточено наибольшее количество замороженных российских активов, в свою очередь, создал целевую группу с говорящим названием «заморозь и захвати» для решения подобных задач.

Более того, неделей ранее высший орган исполнительной власти ЕС, Еврокомиссия, выступила с предложением касаемо предварительных правил замораживания и конфискации активов российских олигархов и других лиц. И хотя основное внимание ЕС в данном случае сосредоточено на уголовном аспекте, данный шаг поможет блоку двигаться в верном направлении, дабы догнать своих партнеров по «Группе семи».

В целом, как подытожил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, просцесс относительно передачи Украине российских активов не везде идет быстро, а некоторые страны имеют достаточно энтузиазма чтобы арестовывать эти активы, но очень осторожно относятся к теме их передачи, так как банально волнуются, что россия арестует и экспроприирует их активы на своей территории.

«Есть тут нюанс, мы о нем откровенно говорим, но работаем с этими странами для того, чтобы они все же изменили свою позицию», - отметил чиновник.

Стоит отметить, что речь в данном случае идет о суммах в сотни раз меньше, чем от использования суверенных активов. Однако, с чего-то ведь нужно начинать.

А что с деньгами, которые не нашли?

По оценкам Atlantic Council, по всему миру спрятано около 1 триллиона долларов российских "темных денег".

В то же время в Национальном бюро экономических исследований считает, что 60% состояния богатейших россиян хранится за пределами страны.

Как отмечает BBC, «исторически сложилось» так, что большая часть российских «темных денег» уходила на Кипр, который был выгоден российским олигархам и приближенным к путину из-за своего налогового законодательства.

Если верить Atlantic Council, только в 2013 году туда ушло 36 млрд долларов российских денег. Большая часть этих денег поступила через подставные компании.

В 2013 году Международный валютный фонд убедил Кипр закрыть десятки тысяч банковских счетов, принадлежащих таким компаниям.

Британские Виргинские и Каймановы острова, также являются излюбленными местами олигархов.

Согласно докладу Global Witness, в 2018 году российские олигархи держали в этих налоговых гаванях примерно 45,5 млрд долларов.

Часть денег попадает в финансовые столицы, такие как Нью-Йорк и Лондон, где их можно инвестировать и получать прибыль.

Transparency International утверждает, что не менее 2 млрд долларов британской недвижимости принадлежит россиянам, обвиняемым в финансовых преступлениях или имеющим связи с Кремлем.

В начале марта Forbes собрал данные о 62 объектах недвижимости, принадлежащих 13 российским олигархам на сумму около 2,5 миллиардов долларов.

Однако, это лишь та малая часть активов, которую удалось отследить - реальные масштабы российских активов за границей могут быть в разы больше.

Также не следует забывать о молодом крипторынке – российские олигархи о нем не забывают. По крайней мере, как писали россресурсы за первые четыре дня войны элиты в рф вывели в крипту около 5,8 млрд долларов.

Как олигархи прячут активы в западных странах

Не без помощи оффшоров, конечно же. И дорогих юристов.

Помните Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ? Напоминаем – это те самые ребята, которые в прошлом году наделали много шума со своим «Архивом Пандоры». Там еще Зеленский фигурировал…

Так вот, эти ребята уже давно и плотно взялись за ru олигархов, о которых выяснили немало любопытных вещей.

Среди прочего, в начале апреля ICIJ опубликовал расследование о том, «кто помогает российским олигархам тайно покупать самолеты, яхты и другие предметы роскоши».

Речь в ней идет о пособниках, благодаря которым такие видные лица как братья Ротенберги, Геннадий Тимченко (владелец Volga Group), Александр Пономаренко (бывший глава совета директоров Шереметьево) и руководители российской газовой компании "Газпром" могли жить на широкую ногу.

Журналисты получили в свое распоряжение документы, показывающие, что для покупки предметов роскоши – элитной недвижимости, яхт, самолетов и других «дорогих игрушек» россияне, которые после начала войны находятся под санкциями, прибегали к услугам прямо таки «небольшой армии» профессионалов в Европе, Азии и Северной Америке: адвокаты составляли контракты, брокеры продавали страховки, банкиры перевозили деньги, бухгалтеры передавали ключи - и все это без лишних вопросов о том, откуда взялись деньги.

Западные пособники утверждают, что не нарушали законов, помогая олигархам. Тем не менее, говорят эксперты, у них есть выбор и все возможности, чтобы понять, что из себя представляет их клиент, и отказаться на него работать.

Десятки таких юридических фирм в Лондоне, США, королевстве Монако и других странах работали с российскими олигархами, не задавая лишних вопросов.

Итого

На всех треках (и в очень многих странах) Украине и партнерам есть над чем работать. Свои территории мы отвоюем, однако их еще нужно будет восстанавливать. Пожалуй, это самая благородная цель, на которую могут пойти деньги лиц, приближенных к кремлевскому кровавому диктатору.

Тем или иным способом, Украина добьется компенсации за весь причиненный ей ущерб. И начинать думать об этом уже сейчас и искать пути для этого – стратегически верное решение. И мы их точно найдем, пусть даже и не с первого раза.