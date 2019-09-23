Флагманский NOVUS в SkyMall: Главные “фишки” нового супермаркета

По словам гендиректора NOVUS Украина Марка Петкевича, проект реализовали за 3,5 месяца, сумма инвестиций — 160 млн грн. “Вложено максимум усилий всей команды, чтобы аккумулировать в этом супермаркете наши лучшие процессы и сервисы. Фокусировались на комфорте покупателей — поэтому здесь много пространства, широчайший ассортимент, продуманный современный дизайн”, — сказал Марк Петкевич на церемонии открытия.

Общая площадь супермаркета 12 тыс. кв м, из них 6300 кв м отведены под торговый зал. Скорость обслуживания посетителей обеспечат 28 касс, а также 12 касс самообслуживания. В течение недели здесь также заработает самый большой онлайн-магазин NOVUS с доставкой товаров на Оболонь и Троещину.

Рекордный ассортимент

В ассортименте 50 тысяч товаров, в том числе 5 тысяч позиций собственного импорта из 55 стран мира. В винном отделе представлено 1300 вин из 20 стран мира — определится с выбором поможет профессиональный сомелье. Мясной отдел пополнили выдержанной говядиной — закуплены специальные шкафы для сухого вызревания мяса, а также современные холодильные камеры для сыра и хамона.

Выпечка и кулинария

В новом NOVUS расширили отдел кулинарии, ассортимент включает блюда украинской, азиатской, европейской и латиноамериканской кухни. Визитной карточкой нового супермаркета станет собственная выпечка. “Мы печем хлеб по старинным национальным рецептам на заквасках в специально оборудованных печах. Они позволяют придерживаться рецептуры, передавать весь вкус и аромат настоящей выпечки. Есть много позиций для самообслуживания, уже фасованная горячая или охлажденная еда, готовая к употреблению. Еще одна новинка — почти готовая пицца: 2-3 минуты в духовке или в микроволновке, и вы получите вкусную ароматную пиццу, приготовленную своими руками и с нашей помощью”, — рассказал операционный директор NOVUS Украина Алексей Панасенко.

Кафе The Lunch

Семейное кафе с зоной отдыха на 150 посадочных мест. Блюда тут готовят непосредственно при посетителях — пиццу в настоящей печи, бургеры, блинчики и тд. При желании клиенты смогут самостоятельно приготовить свежевыжатый сок или нарезать свежий хлеб. Рядом с кафе будет работать пивбар с широким ассортиментом украинского и импортного пива.

NOVUS в ТРЦ SkyMall стал 28-м торговым объектом сети в Киеве. В целом по стране работает 43 таких объектов. По словам Марка Петкевича, сеть продолжит расширяться: “Литовские инвестиции продолжатся, мы верим в Украину, открываем новые магазины, создаем новые рабочие места. Сегодня экономика страны растет, и мы рады быть частью этого процесса. Могу сказать, что сегодня услуг и сервисов в супермаркетах Украины предоставляется даже больше, чем в Европе. Там таких магазинов нет”.

NOVUS — компания с литовским капиталом, представленная на рынке Украины с 2008 года. Общая площадь торговых площадей превышает 170 тыс. кв м. Товарооборот сети по итогам прошлого года составил 10,7 млрд грн.