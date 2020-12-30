ФК "Ворскла" подписал футболиста сборной Люксембурга

24-летний игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль вскоре оденет футболку “Ворсклы”. Все детали трудового соглашения между сторонами согласованы. Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших двух лет.

“Начиная с 2017-го полузащитник, отличается филигранной техникой и постоянной нацеленностью на ворота оппонента, провел за национальную сборную своей страны 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами”, — говорится в сообщении пресс-службы “Ворсклы”.

Добавим, на зимнее межсезонье на перерыв “Ворскла” пошла на пятом месте с 20-ю набранными очками.